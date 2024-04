Milton Cruz explica mudanças e diz que Zubeldía vai assumir 'time forte'

O interino Milton Cruz comandou o São Paulo na vitória por 3 a 0 contra o Atlético-GO, neste domingo, no Antônio Accioly, e explicou as alterações que fez na equipe.

O que disse Milton Cruz

Os jogadores entenderam o que nós planejamos, cumpriram certinho o que foi passado. Isso ajudou bastante, fizemos um excelente primeiro tempo. Foi uma equipe bastante coesa, bem firme, todo mundo querendo a vitória. A primeira fora de casa. Espero que seja uma de várias que possam vir.

Acho que eu tenho que agradecer ao Carpini, dei sequência ao trabalho que ele vinha fazendo. Era auxiliar dele, não tinha muito o que mudar. Só mudei o Alan, no lugar do Ferraresi, coloquei o Pablo Maia e o Alisson lado a lado, e o André na frente. É um cara que briga, precisávamos de alguém para o jogo de choque. Dar os parabéns aos jogadores pelo empenho, acho que se a gente jogar sempre assim, vamos buscar alguma coisa grande esse ano.

Chegada de Zubeldía

Milton Cruz destacou que o técnico Luis Zubeldía vai receber um time "forte e unido". O argentino foi anunciado no sábado (20) e já acompanhou o jogo no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, ao lado do presidente Julio Casares.

Zubeldía vai encontrar uma equipe bem unida, forte, um elenco muito bom, os jogadores se gostam. Vai encontrar um time forte, voltando Lucas, Rafinha, Rato, James.