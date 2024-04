Vitinho faz golaço, Bragantino vence e aumenta jejum do Corinthians

O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite deste sábado (20), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 3ª rodada do Brasileirão.

O Red Bull marcou o único gol do jogo logo aos quatro minutos. Vitinho recebeu bom lançamento nas costas de Matheuzinho e marcou um golaço finalizando colocado.

António Oliveira entrou em campo com um time com cinco mudanças em relação à equipe que perdeu para o Juventude. Em campo, o time criou chances somente em chutes de fora da área, mas parou em Cleiton.

É a primeira vez na história dos pontos corridos que o Corinthians não marca nenhum gol nas primeiras três rodadas do Brasileirão. O time ficou no 0 a 0 com o Galo na estreia e perdeu por 2 a 0 para o Juventude.

Com o resultado, o Bragantino dorme na liderança do Brasileirão com sete pontos, com o Cruzeiro podendo igualar a pontuação caso vença o clássico contra o Atlético-MG. Já o Timão continua com apenas um ponto conquistado e vai terminar a rodada na zona do rebaixamento, já que São Paulo e Atlético-GO se enfrentam e ao menos um deles ultrapassa o Corinthians.

O Corinthians volta a campo nesta terça-feira (23), às 21h30, para enfrentar o Argentinos Jrs no estádio Diego Armando Maradona pela Copa Sul-Americana. Já o Red Bull Bragantino terá pela frente o Sportivo Luqueño (PAR) na quarta-feira (24), às 21h, novamente em Bragança Paulista.

António muda, mas Corinthians segue sem vencer e marcar

O técnico António Oliveira fez cinco alterações em relação ao time que foi derrotado pelo Juventude, mas o Corinthians segue sem vencer no Brasileirão. O Timão empatou com o Atlético-MG na estreia e chegou a segunda derrota consecutiva para o Red Bull.

O time corintiano entrou em campo com Matheuzinho, Raul Gustavo, Pedro Henrique, Igor Coronado e Pedro Raul nas vagas de Fagner, Gustavo Henrique, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Mesmo com tantas mudanças o Corinthians não conseguiu marcar e atingiu sua pior marca na história dos pontos corridos: três primeiras rodadas sem marcar.

A partida começou agitada com chance para o Corinthians, mas foi o Red Bull que abriu o placar em golaço de Vitinho logo aos quatro minutos — explorando espaço nas costas de Matheuzinho. O atacante do Bragantino fez um grande primeiro tempo e criou outras chances; o Timão conseguiu marcá-lo na segunda etapa e diminuiu o fluxo de chances da equipe do interior.

As principais chances do Corinthians vieram na segunda etapa em chutes de longe com Fausto Vera e Wesley: ambos pararam em boas defesas de Cleiton. Pedro Henrique até chegou a balançar as redes em lançamento de Garro, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento.

Já perto do final da partida, o jogo foi interrompido após a torcida do Corinthians acender sinalizadores nas arquibancadas. O árbitro acabou concedendo 11 minutos de acréscimos por causa da paralisação. O Timão ensaiou uma pressão, mas não conseguiu empatar o marcador.

Lances Importantes

Cleiton! Logo no primeiro minuto, o Corinthians trocou passes no ataque e virou a bola para a esquerda. Garro dominou na entrada da área e soltou a bomba cruzada, mas Cleiton espalmou para longe.

1x0. Aos quatro minutos, Vitinho apareceu livre na esquerda, recebeu lançamento nas costas do lateral Matheuzinho, invadiu a área, cortou a marcação e bateu colocado para vencer Cássio.

Pra fora! Vitinho arrancou novamente pela esquerda, passou por Matheuzinho ganhando o fundo e bateu rasteiro cruzado. A bola passou perto do gol defendido por Cássio e saiu pela linha de fundo.

Cleiton! Fausto Vera recebeu na intermediária ofensiva e soltou uma bomba para o gol. Cleiton chegou a passar da bola, mas se recuperou para fazer boa defesa e salvar o empate.

Não valeu! Garro lançou bela bola para Pedro Henrique, que disparou sozinho do meio-campo e tocou para vencer Cleiton, mas o bandeira marcou impedimento o atacante e o VAR confirmou a posição.

Cleiton! Depois de bola levantada na área, o corte sobrou para Wesley. Da linha da grande área, ele cortou a marcação e bateu rasteiro, mas Cleiton fez mais uma grande defesa.

Ficha Técnica

Red Bull Bragantino 1 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro - 3ª rodada

Data: 20/04/2024 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Amarelos: Eric Ramires; Pedro Henrique e Raul Gustavo

Gol: Vitinho (4'/1ºT)

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires (Mosquera) e Gustavinho (Borbas); Bruninho (Raul), Vitinho (Laquintina) e Eduardo Sasha (Lucas). Técnico: Pedro Caixinha

Corinthians: Cássio; Matheuzinho, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo (Wesley); Raniele, Fausto Vera (Paulinho) e Rodrigo Garro (Breno Bidon); Igor Coronado (Romero), Pedro Henrique (Yuri Alberto) e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira