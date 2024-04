Pivô é banido da NBA por envolvimento com apostas

Jontay Porter, ex-pivô do Toronto Raptors, está banido da NBA pelo resto de sua vida.

O que aconteceu

A investigação da liga encontrou violações. Porter cedeu informações privilegiadas sobre seu estado de saúde a apostadores, limitou propositalmente seus minutos em quadra em pelo menos um jogo e apostou em partidas.

Porter apostou em derrota do Toronto Raptors. O pivô colocou dinheiro em pelo menos 13 partidas da NBA, incluindo revés de sua própria equipe. As apostas foram feitas enquanto o atleta estava com o Raptors 905, time da G-League (Liga de Desenvolvimento da NBA). Ele possuía contrato two-way, no qual o jogador alterna entre o campeonato principal e o secundário ao longo da temporada.

O pivô concedeu informações sobre seu estado de saúde antes de partida contra o Sacramento Kings, em 20 de março. Um apostador conhecido de Porter colocou U$ 80 mil (R$ 419 milhões na cotação atual) em aposta que o jogador atuaria mal, ficando abaixo das linhas estatísticas esperadas. Jontay saiu de quadra após 2 minutos e 43 segundos, alegando estar se sentindo doente.

Não há nada mais importante que proteger a integridade da competitividade da NBA para os nossos fãs, nossos times e todos associados ao nosso esporte, e esse é o motivo para que as violaçõs flagrantes de Jontay Porter recebam a mais severa punição Adam Silver, comissário da NBA

Porter estava afastado da NBA desde o fim de março. A investigação, ainda em curso, foi iniciada após casas de apostas identificarem atividade suspeita envolvendo o então atleta dos Raptors.

Jontay é irmão de Michael Porter Jr, campeão da NBA com o Denver Nuggets. O caçula da família não foi draftado. Ele estreou na principal liga de basquete do mundo em 2020/21, pelo Memphis Grizzlies, e disputou 26 partidas com os Raptors na atual temporada.