Melo e Demoliner são eliminados na estreia do ATP 250 de Munique, na Alemanha

O mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Marcelo Demoliner pararam na primeira rodada do ATP 250 de Munique. Na estreia, nesta quarta-feira, na Alemanha, o francês Theo Arribage e o romeno Victor Cornea marcaram 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 59 minutos.

A partida de tênis foi interrompida pela chuva quando o placar estava em 5/2 no segundo set. O próximo torneio de Melo será o Masters 1000 de Madri, a partir do dia 24 deste mês, na Espanha.

"Hoje não foi um bom jogo. Tentamos entrar em jogo algumas vezes, mas não deu. O tempo também não ajudou muito. Em todos os aspectos. Acabei chegando aqui só na segunda-feira. Então, não tive tanto tempo assim de adaptar", explicou Melo.

O tenista completou: "E precisamos parar o jogo com a chuva. Já choveu, nevou, parou, choveu gelo de novo. Foram bem atípicas as circunstâncias aqui em Munique. Agora é focar para Madri".

Melo chegou a Munique vindo de Mônaco, onde no domingo foi vice-campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, ao lado do alemão Alexander Zverev.

No primeiro set, os adversários quebraram no segundo game e, com essa vantagem, fecharam em 6/3, salvando as chances de break que Melo e Demoliner tiveram. Já no segundo set, Arribage e Cornea conseguiram quebras no quinto e no sétimo game, abrindo 5/2, quando o jogo foi interrompido pela chuva. Na volta à quadra, o francês e o romeno confirmaram o serviço para fazer 6/2.