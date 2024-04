Grêmio não dá chances ao Athletico e vence sua primeira no Brasileiro

O Grêmio venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0, nesta quarta (17), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Cristaldo e Soteldo marcaram para o tricolor, um em cada etapa. Foi a primeira vitória gremista no campeonato.

O próximo jogo do Grêmio será contra o Cuiabá, em casa, no sábado (20), pelo Brasileirão.

Já o Athletico recebe o Internacional em Curitiba, no domingo (21), também pelo Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo

O Tricolor gaúcho fez valer o mando de campo e foi superior em finalizações na partida. O Furacão até assustou com Cuello no início, mas foi o Grêmio que abriu o placar com Cristaldo na primeira grande chance.

Noite inspirada para os argentinos. Além do gol marcado por Cristaldo, Pavón criou jogadas pela direita e levou perigo para Bento. O atacante precisou ser substituído após sentir dores na perna em uma arrancada no segundo tempo.

O venezuelano Soteldo aproveitou uma sobra para ampliar e resolver o jogo. A bronca gremista ficou com JP Galvão, que enfrentou dificuldades para dominar a bola na área. O camisa 11 foi substituído ao som de vaias da torcida.

O Athletico, que goleou o Cuiabá por 4 a 0 na primeira rodada, pouco finalizou contra o Grêmio. O problema esteve principalmente na falta de criatividade no meio de campo.

Gols e destaques

Para fora. Com 11 minutos, Cuello ficou sem marcação e finalizou no gol. A bola passou muito perto da trave e Marchesín só acompanhou.

1x0, 19 minutos do 1ºT. Pavón cruzou rasteiro dentro da área e achou Cristaldo, que alcançou a bola na hora certa e com um toque finalizou para dentro do gol.

Espalmou. Aos 22 minutos, Pavón pegou bem na bola e tentou chute no ângulo. Bento fez bela defesa de mão trocada.

Pavón de novo. O argentino arriscou de fora da área aos 43 minutos. Bento, bem posicionado, defendeu.

2x0, 6 minutos do 2º T. Soteldo recebeu passe de Villasanti dentro da área. O camisa 7 contou com desvio de Bento para fazer o segundo do Grêmio.

Na bola. Em contra-ataque gremista, aos 20 minutos da segunda etapa, Fabio roubou a bola e entregou para Soteldo. O venezuelano encontrou belo passe para JP Galvão, que demorou demais e foi travado por Esquivel.

Nos acréscimos. Em cruzamento na área do Grêmio, o goleiro Marchesín se atrapalhou e não conseguiu ficar com a bola. Mastriani, com a sobra, não achou a bola para cabecear.