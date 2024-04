Fifa notifica queda do transfer ban, e Santos pode voltar a contratar jogadores

Chegou ao fim o transfer ban do Santos. Nesta quarta-feira, o clube recebeu a notificação da Fifa de que a punição caiu. Assim, o clube pode voltar a registrar novos jogadores.

A diretoria do Peixe chegou a um acordo com o Krasnodar, da Rússia, no começo de abril para o pagamento da dívida referente à contratação de Christian Cueva. Os transmites, porém, demoraram para ser concluídos.

O Alvinegro Praiano quitará o valor de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) em quatro prestações até o dia 25 de junho deste ano.

Cueva foi contratado pelo Santos em 2019, por 7 milhões de dólares. Em 16 partidas oficiais disputadas, não marcou gols. Ele chegou na gestão de José Carlos Peres. Andres Rueda, presidente de 2021 até 2023, chegou a prometer um acordo com os russos para quitar o montante, mas não cumpriu.

O Peixe, portanto, está livre para realizar novas contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube negocia com o lateral esquerdo Escobar, o meia Patrick e o atacante Maceió.

O Santos estreia na Segunda Divisão no sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu. O jogo será na Vila Belmiro, mas sem a presença de público, já que os paulistas estão punidos pelo STJD.