Em boa fase, João Félix deseja titularidade no Barcelona: "Quero estar em campo o máximo possível"

Neste sábado, o Barcelona bateu o Cádiz por 1 a 0, no Estádio Nuevo Mirandilla, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. João Félix, autor do gol de bicicleta que garantiu os três pontos dos catalães, falou com a imprensa após o apito final e declarou que quer jogar o máximo de tempo que pode.

"Como digo sempre, tento fazer o melhor para ajudar a equipe, tento me preparar ao melhor nível, jogando ou não jogando. E depois, quando estou lá dentro (do campo), tento demonstrar o que posso fazer. Todos trabalhamos para sermos titulares. Eu sou mais um que quero jogar, quero estar aqui dentro (em campo) o máximo de tempo possível, porque sei que consigo ajudar a equipa e fazer coisas boas e depois fica de critério ao mister (Xavi) escolher-me ou não", afirmou o português.

O atacante elogiou a dedicação do Barcelona no confronto, destacando a dificuldade que o adversário impôs. "Grande partida, não é um campo fácil, mas estivemos muito bem desde o primeiro minuto. Soubemos sofrer, o que às vezes faz falta, e conseguimos os três pontos. É verdade que sofremos muito, devemos controlar mais o encontro, mas eles também jogaram bem. Estão a lutar pela vida e depois no final da temporada é sempre assim, uns tentam ganhar o título e outros lutam para ficar, o que resulta em grandes jogos."

O técnico Xavi, em coletiva de imprensa após os 90 minutos, rasgou elogios ao camisa 14. O comandante destacou a entrega de João Félix durante as partidas. "É um jogador muito talentoso, confortável, feliz e fez um grande jogo. Não só no golo, ele também trabalha, pressiona, entende quando tem de entrar e nós damos-lhe liberdade para ele se movimentar."

Agora, o Barcelona chegou aos 70 pontos no torneio nacional e permanece na segunda colocação. A equipe, assim, fica a oito pontos do Real Madrid, líder isolado que também triunfou na rodada.

A próxima partida dos catalães será, na próxima terça-feira (16), pelo duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain, no Estádio Olímpico Lluís Companys. O clube espanhol defende vantagem de 3 a 2, garantida na França.