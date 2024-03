Por que invencível Palmeiras chega mais desconfiado que oscilante São Paulo

O Palmeiras não perdeu nenhum jogo em 2024: até o momento foram sete vitórias e quatro empates. Já o São Paulo oscilou sob comando de Thiago Carpini e ainda busca a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mesmo assim, o ambiente nas equipes que se enfrentam hoje, às 20h (de Brasília), no MorumBis, não condiz com o atual momento de ambas: é o Tricolor que chega confiante e o Verdão quem tem dúvidas.

Palmeiras quer dar o troco pela Supercopa

Abel Ferreira descartou "vingança" pela Supercopa, mas todos no Palmeiras querem dar o troco. "Vai ter troco": a frase foi dita ao UOL por uma pessoa que estava no vestiário após a derrota do Palmeiras na Supercopa. Segundo ela, esse era o sentimento do elenco alviverde.

Chance de atrapalhar o caminho do rival. Com duas rodadas em disputa no Estadual, o São Paulo ainda não conseguiu confirmar sua classificação para a próxima fase. Líder do Grupo D, o Tricolor tem 18 pontos, o Novorizontino também tem 18 e o São Bernardo tem 15. Uma vitória palmeirense no MorumBis pode complicar a vida do time de Carpini.

Palmeiras está invicto na temporada, mas falhou em principais testes. A equipe caiu nas penalidades contra o São Paulo na Supercopa e deixou escapar uma vitória contra o Corinthians nos minutos finais mesmo vencendo a maior parte do jogo por 2 a 0.

Palmeiras ainda busca objetivo no Paulista: decidir tudo em casa. O Alviverde já se classificou para o mata-mata do Paulistão, mas ainda quer a liderança geral para fazer os jogos da próxima fase em seus domínios. O time de Abel tem 24 pontos e tem como concorrente o Santos, com 22.

São Paulo correspondeu em principais testes

Apesar das oscilações, é alta a confiança de que o time corresponde nos principais testes. As oscilações no Paulistão são tratadas como normais após um início de ano atípico com intensidade e pressão alta pela decisão da Supercopa.

No vestiário, aumentou o desejo dos próprios atletas de seguirem como pedra no sapato do rival diante do crescimento da rivalidade. Internamente, os atletas gostam de enfrentar o Palmeiras e o próprio Calleri já externou o sentimento em entrevistas: "eles não gostam de jogar contra nós".

O time de Carpini abriu o ano com vitórias e conquistas importantes. Sob comando do treinador, o São Paulo quebrou o jejum de quase dez anos sem vencer na Neo Química Arena e, em seguida, conquistou a Supercopa em cima do rival de hoje.

Depois disso, o Tricolor oscilou na temporada. O São Paulo vinha de quatro jogos sem vitória com derrotas para Ponte Preta e Santos, além de empates com Red Bull Bragantino e Guarani; a sequência foi quebrada na vitória sobre a Inter de Limeira.