Tironi: 'Será difícil Carpini usar James Rodríguez de titular no São Paulo'

O apresentador Eduardo Tironi avaliou no UOL News Esporte que será difícil James Rodríguez ser titular do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, mesmo com o desfalque de Calleri, suspenso. Para ele, Thiago Carpini não se empolgou com a reestreia do meia colombiano, que entrou bem e marcou na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira.

O Carpini foi comedido, com todos os poréns. 'Assim que ele tiver a condição', 'atuação satisfatória', ele não empolgou. Minha leitura é que não sei se o James vai ser titular no fim de semana contra o Palmeiras, eu acho que não. Foi bem discreto nos elogios o Carpini. Eduardo Tironi

'Weverton está inseguro independente do que o Abel pediu', diz Alicia Klein

Alicia Klein analisou a confissão de culpa de Abel Ferreira em relação aos erros recentes de Weverton no Palmeiras. Segundo ela, independente do que Abel esteja pedindo acerca das saídas do gol, Weverton vive mau momento, parece inseguro e tem tomado decisões ruins.

Alicia: 'Corinthians não se classificar no Campeonato Paulista é vergonhoso'

Se o Corinthians não chegar às quartas de final do Paulistão, será uma vergonha, destacou Alicia Klein. A colunista do UOL afirmou que o Timão tem obrigação de se classificar diante dos altos investimentos no elenco, mesmo estando endividado.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra

!-- inicio iframe youtube-->