Coritiba perde do Cascavel e termina primeira fase do Paranaense como vice-líder

O Coritiba visitou o Cascavel neste domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Com gol de Manoel, o time da casa ganhou por 1 a 0.

Com o resultado, o Coritiba termina a primeira fase do Estadual com 21 pontos, na segunda posição. O Athletico-PR é o líder do campeonato com 25 pontos. A vitória garante ao Cascavel a sexta colocação com 16 pontos e uma vaga nas quartas de final.

Os dois times aguardam a confirmação das datas para os jogos de ida e volta das quartas de final do campeonato. O Coritiba enfrenta o Londrina e o Cascavel encara o Maringá.

O único gol do jogo deste domingo saiu aos 31 minutos da primeira etapa. Klenisson aproveitou o erro na saída de bola do Coritiba e cruzou para Manoel marcar.