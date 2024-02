Calleri vê Santos 'melhor que ano passado', mas promete reação do São Paulo

O atacante do São Paulo, Jonathan Calleri, projetou o clássico contra o Santos, marcado para esta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, no Morumbis. O jogador marcou dois gols no último encontro entre as equipes no estádio, no qual o Tricolor venceu por 4 a 1.

Apesar das boas recordações, o argentino alertou que, em sua ótica, o Peixe está em um melhor momento do que em 2023. O rival lidera o Grupo A, com 16 pontos, e detém a melhor campanha geral do Paulistão.

Bonito jogar contra o Santos de novo em casa, vamos ter uma boa lembrança dos jogos anteriores. Mas precisamos voltar ao caminho das vitórias, jogar melhor e tentar esquecer o que foi o último jogo. É um jogo importante, Santos vem muito melhor que o ano anterior, vai ser um jogo disputado, eles têm um grande time nesse ano. Tomara que a gente consiga vencer, é muito importante para nós essa vitória no Morumbis

Calleri, atacante do São Paulo

Calleri enxerga o San-São como uma oportunidade do São Paulo reagir na competição. A equipe figura no primeiro lugar do Grupo D, mas vem de derrota para a Ponte Preta, por 2 a 0, em Campinas.

"Mais um clássico, outra vez em casa, no Morumbis. A gente quer a vitória, tivemos um jogo ruim no último sábado, então trabalhamos bem essa semana para tentar ganhar mais um clássico em casa. É muito importante para a tabela do grupo e para a tabela geral, lá na frente", afirmou.

O clássico entre São Paulo e Santos está marcado para as 19h30 (de Brasília) da noite desta quarta-feira, pela oitava rodada do Estadual. O Tricolor tem um jogo a menos no torneio e, se vencer, igualará a pontuação do Peixe na tabela geral da competição.