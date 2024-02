Piquerez é o melhor do Palmeiras, e Zé Rafael vai mal; veja todas as notas

O Palmeiras empatou com o Santo André pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, e o lateral Piquerez foi eleito o melhor jogador da partida de acordo com as notas da plataforma Footstats — o jogador recebeu 7,4. Autor do gol alviverde, Flaco López levou 6,7.

Zé Rafael, por outro lado, ficou com a pior avaliação entre os titulares da equipe de Abel Ferreira, com nota 4,6.

Veja todas as notas

Palmeiras

Weverton: 5,4

Garcia: 6,0

Luan: 6,3

Gustavo Gómez: 6,5

Piquerez: 7,4

Fabinho: 5,5

Richard Ríos: 5,1

Zé Rafael: 4,6

Breno Lopes: 6,1

Flaco López: 6,7

Caio Paulista: 6,4

(Jhon Jhon): 5,5

(Gabriel Menino): 5,1

(Aníbal Moreno): 5,3

(Luís Guilherme): 5,6

(Rony): 5,3