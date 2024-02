Palmeiras divulga abertura da venda de ingressos para clássico contra o Corinthians; veja detalhes

Na noite deste domingo, o Palmeiras divulgou detalhes sobre a abertura da venda de ingressos para o dérbi paulista. O Verdão recebe o rival Corinthians no próximo domingo (18), às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O clube informou que a comercialização das entradas terá início nesta segunda-feira, a partir das 12 horas. A venda será escalonada e os sócios-torcedores palmeirenses terão prioridade na compra - seguindo a pontuação do rating de cada um dos associado, classificados de zero a cinco estrelas.

A venda geral de ingressos para o clássico contra o Timão será aberta nesta quarta-feira, às 10 horas. Os torcedores podem adquirir seus bilhetes no site www.ingressospalmeiras.com.br. Caso ainda haja disponibilidade de entradas, será possível comprar entradas na Arena Barueri na própria data do jogo, das 12h até o intervalo da partida, na bilheteria principal do estádio.

Já a comercialização dos ingressos para associados do clube social acontecerá a partir de quinta-feira, às 12h, até sábado (17), às 12h, somente por meio do mesmo site. O setor de cobrança não realizará mais a venda de bilhetes físicos.

Os valores das entradas variam de R$ 60,00 a R$ 140,00. O setor com ingresso mais barato é o B - Portões 2 e 3, enquanto as seções A - Portão 4 e A1 - Portão 5 e 6 são as mais caras. Os demais setores têm valores entre R$ 80,00 e R$ 100,00.

O Palmeiras vive ótimo momento no Paulistão. É o único time invicto e vem de quatro vitórias seguidas no estadual. Mas antes do dérbi contra o Corinthians, o Alviverde volta a campo nesta segunda-feira para encarar o Santo André, às 19 horas, no Bruno José Daniel.

Confira os valores das entradas de cada setor:

Setor A - Portão 4: R$ 140,00

Setor A1 - Portão 5 e 6: R$ 140,00

Setor B - Portão 2 e 3: R$ 60,00

Setor C - Portão 16: R$ 100,00

Setor C1 - Portão 13 e 15: R$ 100,00

Setor D - Portão 9: R$ 80,00

Setor D1 - Portão 12: R$ 80,00