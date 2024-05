'Leitura do tarô me ajudou a sair de relação abusiva e encontrar o amor'

A secretária Luanna Alessandra Ribeiro, 19 anos, acredita que o tarô fez sua vida amorosa deslanchar. Isso porque, em uma leitura das cartas, todas as aflições pelas quais passava com seu ex-companheiro desde o início da adolescência surgiram ainda mais claras diante da taróloga.

Nas cartas Luanna também teve a revelação de um novo amor e hoje conta que tudo deu tão certo que está prestes a realizar o sonho de ser mãe.

"Tarô foi o que me abriu os olhos", disse em entrevista a Universa. Para a reportagem, Luanna conta sua história:

"Minha história com meu ex-companheiro começou quando eu tinha 13 anos. Ele era seis anos mais velho do que eu. Nós apenas ficávamos eventualmente. Mas quando tinha 15 anos, nós decidimos namorar. Ele sempre foi um tanto distante e era normal ele desaparecer e reaparecer, o famoso 'gosthing'. E não durou muito. Quatro meses depois ele terminou comigo.

Aos 16 fizemos um 'remember', que virou namoro de novo. No começo estava tudo bem, mas logo ele começou a desaparecer de novo. Mal nos encontrávamos, porque eu tinha hábitos diurnos e ele noturnos. Ele passava a madrugada jogando videogame, mas eu já trabalhava, mesmo sendo mais nova do que ele. Eu não sentia nenhuma responsabilidade afetiva dele comigo. Ele aparentava ser uma pessoa um tanto infantilizada.

Morávamos muito perto um do outro, mas ele nunca ia na minha casa. Eu que tinha que ir até ele. Eu mandava mensagem e ele demorava horas para responder. Eu falava com todo mundo que conhecia mais do que falava com ele. E isso fazia com que me sentisse muito sozinha. Essa distância emocional começou a me deixar muito chateada a ponto de ter uma crise bem forte de ansiedade. Me sentia rejeitada. Achava que havia algo de errado comigo. Não me sentia merecedora de amor.

Nosso relacionamento era estranho. Pouca conversa. Às vezes, nem parecíamos namorados. Mas eu gostava muito dele e nem pensava em terminar.

A resposta nas cartas

Em um desses momentos de muita irritação e desconforto com tudo que estava acontecendo, fui em um ritual espiritual sozinha. Ao final da sessão, tinha uma moça que jogava cartas de tarô. Ela tinha diversos decks. Eu nem estava pensando no meu relacionamento ao decidir tirar as cartas.

Mas, ao me sentar com ela, sem sequer responder a qualquer pergunta, a taróloga foi abrindo o jogo com o baralho Cigano. Cartas que simbolizam agressividade, desconfiança e toxidade foram surgindo. Naquele momento ela acessou essa história dentro de mim que estava me magoando.

Ainda em silêncio, a taróloga começou a narrar a minha vida. O quanto tempo eu estava naquela situação, que eu queria sair, mas não conseguia e que eu me via como responsável por ele. Conforme as cartas foram saindo, eu senti que o peso dessa responsabilidade foi se amenizando. Então ela disse que a única coisa que eu era realmente responsável era por buscar a minha felicidade. Isso me deixou bastante sensibilizada.

Então ela tirou outras cartas para saber o que me aguardava diante de uma decisão de término. Diferente da primeira tiragem, as cartas agora simbolizam o amor e a união. Ela me disse que muito rapidamente aparecia outra pessoa na minha vida e que eu teria um filho.

Um fim e o começo

Tudo aquilo me fez refletir muito. Eu já estava há dois anos naquela relação. Eu não conseguia mais ficar na presença dele. Eu só chorava. E foi quando consegui ter coragem de terminar a relação. Mas não tive coragem. Parecia mais um tempo do que um término, mas foi o que eu consegui fazer.

Ele ficou na esperança de voltar, mas isso não aconteceu. Ele ficou muito bravo. Tentou me manipular, dizendo que eu o estava abandonando no pior momento da vida dele entre outras coisas. Mesmo não voltando, passei muito tempo me sentindo culpada.

Depois que terminamos, entrei na faculdade e minha vida começou a andar.

A relação acabou em janeiro de 2023. Em fevereiro no mesmo ano conheci uma pessoa especial. Era eu pensar nessa pessoa que as cartas do tarô vinham na minha cabeça. E elas estavam certas. Nosso encontro foi bem forte. Inclusive nossos pais também reconhecem nossa conexão.

Dizem que realmente era para ser de tão parceiros e parecidos que somos. Nos damos muito bem. Ele ter minha idade também foi ótimo. Antes eu vivia rodeada de pessoas mais velhas. Em dois meses fomos morar juntos meio informalmente. Eu não saia da casa dele. E não juntamos só nós dois, a família inteira 'se casou'. Meus sogros são pessoas incríveis e gostam muito de mim, da gente.

Por uma questão de saúde do meu novo companheiro, em agosto decidimos ter um filho. E isso foi conversado com toda a família, que aprovou. Sai de uma relação que eu não tinha nada para uma que tenho tudo. Engravidei em setembro. Estou grávida de sete meses e logo teremos nosso bebê.

E, sem dúvida, aquela tiragem de tarô foi o que me abriu os olhos e me deu coragem de ver a vida além daquilo que eu estava vivendo."