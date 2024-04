Mani desiste de briga por marca 'Calabreso' após contestação de comediante

Mani Reggo abriu mão de pedido no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

O que aconteceu

Splash apurou que a desistência aconteceu após Toninho Tornado reivindicar autoria do termo. O Non Stop Produções, escritório que representa o comediante, entrou com a contestação no dia 22 de abril de 2024.

As medidas realizadas foram motivadas unicamente por zelo e proteção ao nosso agenciado, que possui anos de carreira, enorme visibilidade, sendo devida a busca pelo direito de propriedade do termo idealizado e criado unicamente por Toninho Tornado. Non Stop Produções

Mani renunciou ao pedido de registro no dia seguinte. De acordo com o escritório do comediante, eles foram procurados por representante da vendedora e chegaram a um acordo amigável.

Ficou acordado que o Instituto Maria Preta irá retirar o pedido de registro das marcas 'Calabreso' e 'X Calabreso' junto ao INPI, considerando o reconhecimento da originalidade do bordão criado por Toninho Tornado.

Mani entrou com o pedido de registro no dia 3 de fevereiro, quando Davi ainda estava confinado no BBB 24 (Globo). Tornado, no entanto, contestou a solicitação pouco mais de dois meses depois.

Procurada por Splash, a vendedora não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Termo viralizou após Davi, durante uma discussão com Lucas, chamar o professor de capoeira de "Calabreso" — causando uma confusão entre os brothers da casa. Desde então o campeão do reality passou a usar a expressão frequentemente.