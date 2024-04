Política e prisão: por onde andam atores mirins de '2 Filhos de Francisco'

Do UOL, em São Paulo

Nesta quinta-feira (4), o público vai ter a oportunidade de assistir novamente ao filme '2 Filhos de Francisco' na 'Sessão da Tarde' da TV Globo. O longa foi um sucesso nos cinemas brasileiros e apresentou ao país um trio de atores mirins talentosos. Mas por onde eles andam atualmente?

Sobre o filme

Inspirada na história dos cantores Zezé di Camargo e Luciano, a produção foca em um primeiro momento na trajetória de Francisco. Pobre, ele tinha o sonho de ver os seus dois filhos se tornarem estrelas da música sertaneja e se esforçou ao máximo para que isso acontecesse.

Por onde anda os atores mirins

Dáblio Moreira

O artista recebeu a missão de interpretar o cantor Zezé di Camargo na infância, quando ainda era conhecido como Mirosmar. Além de '2 Filhos de Francisco', Dáblio atuou em 'Chamas da Vida' e 'Bicho do Mato' até decidir investir na carreira musical.

Como não poderia deixar de ser, Moreira investiu na música sertaneja. Ele chegou a fazer uma dupla com Phillipe, que é filho do cantor Luciano Camargo. Em 2020, Dáblio tentou a carreira política ao se candidatar como vereador. Hoje em dia é cantor solo.

Wigor Lima

Intérprete de Luciano na infância, ele desistiu da atuação e investiu nos estudos. Em 2021, ele foi parar nas manchetes policiais ao ser preso sob a acusação de vender drogas nas redes sociais e em festas em Goiânia.

Na época, a Polícia Civil informou ainda que encontrou drogas na casa do jovem durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

"Na viatura, ele confessou que vendia as drogas, mas disse que era só para amigos e pessoas mais próximas em festas. Ele disse ainda que tem duas empresas e que trabalha como ator e digital influencer, não usando da venda da droga como fonte de renda", revelou o delegado Rômulo Figueiredo de Matos ao G1 na época.

Nas redes sociais, Lima se apresenta hoje como engenheiro civil especialista em impermeabilização. Em 2017, ele fez tratamento de câncer. Nas redes, Wigor também divide registros do seu relacionamento com Alexandre Fernandes, estudante de arquitetura.

Marcos Henrique Sousa

Dos três, Marcos Henrique é o que mantém a vida mais privada. Ele interpretou Emival, irmão e parceiro de Zezé que morreu tragicamente num acidente de carro. Após o filme, ele participou da novela 'Páginas da Vida', chegou a fazer teste para 'Duas Caras', mas não passou.

Na época, ele já estava focado na carreira musical com seu irmão, com quem criou a dupla sertaneja Santiel e Marcos Henrique muito antes do filme. Os dois chegaram a gravar dois álbuns de forma independente.

Nas redes sociais, Marcos Henrique mantém todas as informações privadas. Se apresenta como cantor e compositor. No Facebook, sua última foto pública é de 2022. Quando '2 Filhos de Francisco' completou 10 anos da estreia, em 2015, ele celebrou a oportunidade. "Esse filme significa tudo para mim, várias portas se abriram", disse ao jornal Extra.