Thiaguinho faz homenagem a Rodriguinho: 'Irmão que a vida me deu'

Thiaguinho homenageou Rodriguinho, que está no BBB 24 (Globo) e faz aniversário nesta terça-feira (27). O ex-integrante de Os Travessos completou 46 anos.

O que aconteceu

Thiaguinho celebrou o aniversário de Rodriguinho. "E hoje é dia de comemorar a vida desse irmão que a vida me deu... São 21 anos de amizade. Muitas histórias boas, difíceis também. Risadas, choros. E muita música boa", começou no story do Instagram.

O cantor reforçou que apenas os dois sabem o tanto que se ajudaram. "Só a gente sabe o quanto já nos ajudamos e fazemos parte da história da vida um do outro. Que seu novo ciclo te fortaleça e te ilumine! Amo você e sua família", salientou.

Em um vídeo, revelou estar com saudade e enalteceu a amizade. "Saudade, meu irmão. Feliz aniversário e conta comigo! Como diz nossa canção, a amizade é tudo", finalizou.

