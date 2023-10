Téo morre do coração com notícia e Helena descobre por que virou corna

Do BOL em São Paulo

No capítulo de "Mulheres Apaixonadas" desta quarta-feira (25), Salete fica devastada ao revelar que sua mãe faleceu e que agora está sozinha. Lucas a abraça e assegura que ela tem a ele.

Inês se queixa com Wilma sobre a falta de dinheiro, questionando sobre o dinheiro no banco e afirmando que Salete não terá uma vida confortável enquanto ela não tiver um centavo. Wilma confidencia a Natália que tem uma conta conjunta com Fernanda.

Helena fica furiosa ao perceber que toda a família de Téo sabia que ela estava sendo traída. Onofre oferece apoio a César após saber de toda a situação com Laura. Luciana abraça o pai, feliz por vê-lo recuperado. Lucas fica chateado com a mãe porque deseja ir ao cemitério e expressa que tinha muito carinho por Fernanda.

Téo morre do coração ao saber da morte de Fernanda e chora muito desolado. No velório, todos se emocionam quando Salete beija a mãe. Helena chega ao cemitério com Lucas. Ele se separa da mãe e oferece a mão a Salete. Os dois lideram o cortejo.

Rafael conversa com Helena e assegura que Téo procurava Fernanda apenas quando brigava com ela. Téo se lembra de ter prometido a Salete que nada de ruim aconteceria à sua mãe, e chora. Luciana o consola e promete visitar a casa de Salete.