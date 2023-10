Lorena dá atestado de corna, faz barraco com personagem e ganha novo chifre

No capítulo de "Mulheres Apaixonadas" desta segunda-feira (23), Marcos humilha Fred e ameaça matá-lo, além de ameaçar Raquel. Fred devolve as ameaças e jura matá-lo caso ele encoste a mão em Raquel. Diogo tem uma viagem marcada para os Estados Unidos e agenda um jantar com Marina.

Expedito caminha na praia e relembra o beijo de Marina, quando ela liga para ele. Fred conta as ameaças a Raquel. Marcos olha seu revólver. Lorena vai ao laboratório fotográfico de Marina e encontra Expedito lá. Lorena pergunta se Marina está feliz por ter seduzido Expedito para atingir ela e Diogo.

Marina garante que foi apenas um beijo. Lorena deixa claro que Expedito não lhe pertence, e as duas brigam feio. Quando Lorena vai embora, Marina beija Expedito, o envolve e o leva para o sofá. Lorena dirige sem destino, sofrendo.

Helena avisa Lucas que Fernanda está muito mal. Ele pergunta se Salete poderia ir morar com eles se Fernanda morrer. Fernanda insiste em ver a filha. Salete grita e chora porque a mãe quer falar com ela. Marina janta com Diogo. Expedito volta para casa. Lorena diz a Expedito que a relação deles acabou por ele ter sido desleal.

Lorena brinda com champanhe os dias maravilhosos que o casal viveu. Expedito se recusa a brindar e garante que não foi desleal. Lorena avisa que as malas dele já estão prontas, e ele vai embora. Marcos deixa um poema na secretária eletrônica de Raquel. Ana gosta que o filho tenha terminado o relacionamento com Lorena, mas lamenta o envolvimento com Marina.