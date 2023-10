Após colocar Téo em risco, César revela sequela devastadora do personagem

Do BOL em São Paulo

No episódio de "Mulheres Apaixonadas" desta terça-feira (24), Fernanda apresenta um agravamento em seu estado de saúde, expressando o desejo de falar com Salete e Helena. Salete, Wilma e Natália chegam ao hospital. Helena vai imediatamente ao encontro delas. Salete abraça Helena, que se emociona ao ouvir as palavras da menina sobre a iminência da morte de sua mãe.

Luciana se junta a Helena e Salete. O padre se aproxima de Fernanda, que permanece tranquila. Fernanda pede para fazer sua confissão. Helena acalma Salete, assegurando que em breve ela terá a chance de se despedir da mãe. César adverte Lorena sobre a possibilidade de Téo sofrer sequelas em sua visão.

Onofre fica surpreso quando César revela que Laura tentou chantageá-lo. Salete abraça a mãe, que pede para que ela não sofra. Fernanda pede perdão a Helena e confessa que Lucas é filho dela e de Téo. Helena fica chocada, mas promete continuar amando o menino como sempre amou.

Fernanda começa a se sentir mal, a equipe médica intervém, e Helena protege Salete para que ela não presencie nada perturbador. Os médicos confirmam a ausência de reflexos em Fernanda. Inês se opõe à doação de órgãos, mas Salete insiste em honrar o desejo de sua mãe. O falecimento de Fernanda é anunciado, e a equipe de transplante chega ao hospital. Helena leva Salete para sua casa. Lucas e Salete se abraçam com lágrimas nos olhos.