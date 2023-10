Helena dá notícia devastadora sobre Fernanda e recebe proposta absurda

No episódio de "Mulheres Apaixonadas" desta segunda-feira (23), Marcos humilha Fred e ameaça eliminá-lo, bem como aterrorizar Raquel. Fred responde com ameaças e promete matá-lo caso ele se aproxime de Raquel. Diogo está com uma viagem programada para os Estados Unidos e organiza um jantar com Marina.

Expedito passeia à beira-mar e reaviva a memória do beijo de Marina quando recebe uma ligação dela. Fred compartilha as ameaças com Raquel. Marcos observa sua arma. Lorena vai até o estúdio fotográfico de Marina e encontra Expedito lá. Lorena questiona se Marina está contente por ter seduzido Expedito para prejudicá-la e Diogo.

Marina assegura que foi apenas um beijo. Lorena deixa claro que Expedito não lhe pertence, e as duas têm uma acalorada discussão. Após a partida de Lorena, Marina beija Expedito, o envolve e o conduz até o sofá. Lorena parte sem rumo, mergulhada em tristeza.

Helena informa Lucas que Fernanda está em estado crítico. Ele pergunta se Salete poderia ir morar com eles caso Fernanda venha a falecer. Fernanda insiste em falar com a filha. Salete chora e se debate, pois a mãe quer se comunicar com ela. Marina janta com Diogo. Expedito retorna à sua residência. Lorena informa a Expedito que o relacionamento deles chegou ao fim devido à sua infidelidade.

Lorena brinda com champanhe aos bons momentos vividos pelo casal. Expedito recusa o brinde e defende que não foi infiel. Lorena avisa que as malas dele estão prontas, e ele parte. Marcos deixa um poema na caixa de mensagens de Raquel. Ana fica satisfeita pelo filho ter terminado o relacionamento com Lorena, mas lamenta seu envolvimento com Marina.