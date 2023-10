Harry e Meghan são ridicularizados em 'Family Guy', mas programa erra em um ponto

O príncipe Harry e Meghan Markle apareceram novamente em uma sátira na televisão. Os ex-membros da realeza britânica foram ridicularizados em um episódio de Family Guy, seriado que ganhou o nome de Uma Família da Pesada no Brasil, no último final de semana.

A cena fez parte do capítulo A Stache From The Past, da 22ª temporada da produção, e ganhou ampla repercussão na mídia internacional. No Brasil, a série é disponibilizada no Star+ e está disponível apenas até a 21ª temporada.

Harry e Meghan são retratados com roupas de banho em uma rápida aparição à beira de uma piscina. O príncipe é abordado por um mordomo que traz cartas na mão e avisa: "Senhor, seus milhões da Netflix por... ninguém sabe o porquê".

"Coloque com os outros", responde Harry. Meghan, então, checa o celular e declara: "Querido, é hora de fazer nossa publicidade de US$ 250 mil no Instagram para o Del Taco". "Eu não deveria ter deixado as bobagens inventadas", diz o personagem em referência à relação do ex-membro com a família real.

A primeira piada aborda um contrato que o casal firmou com a Netflix que, supostamente, teria chegado a US$ 100 milhões - quase R$ 500 milhões, conforme a cotação atual -, segundo a The Independent. O valor, porém, nunca foi confirmado pelos representantes dos dois e nem pelo serviço de streaming.

Mas a segunda erra em um ponto: Harry e Meghan não estão mais nas redes sociais. Os dois mantinham uma conta em conjunto no Instagram desativada em 2020, época em que começaram a abordar a decisão sobre deixar as funções de membros da realeza britânica.

"Como podemos sentir, o mundo, nesse momento, parece extraordinariamente frágil", escreveram na última publicação realizada no perfil @sussexroyal. "À medida que todos encontramos o papel que devemos desempenhar nesta mudança global e de hábitos, estamos focando neste novo capítulo para compreender como podemos contribuir da melhor forma."

Harry e Meghan também foram ridicularizados em 'South Park'

Esta não foi a primeira vez que o casal foi alvo de um seriado. Em fevereiro, Harry e Meghan apareceram em um episódio de South Park, The Worldwide Privacy Tour (A turnê mundial da privacidade, em tradução livre). Apesar de não citar nomes, o desenho ironizou a relação dos dois com a mídia.

Na ocasião, personagens semelhantes ao casal foram retratados com placas com os dizeres "parem de olhar para nós" ou "nós queremos nossa privacidade". O desenho também zombou da autobiografia de Harry, Spare.

Após a repercussão, a revista britânica The Speactor reportou que Meghan teria se sentido "chateada" com o episódio e se negado, até mesmo, a assistir o capítulo até o final. A People, porém, negou boatos de que os dois teriam planejado processar a animação à época.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais