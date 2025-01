Testamos o kit Truss Ultra Hydration Plus: 'Cabelo macio desde o 1º uso'

Nem sempre levei os cuidados com o cabelo a sério e, por vezes, deixei essa etapa para depois. Mas, desde que eu dei adeus ao alisamento e abracei meus cachos, comecei a investir na hidratação para que eles fiquem mais saudáveis e bonitos.

Na busca por produtos que deixem o fios mais macios, testei o kit de xampu e condicionador Ultra Hydration Plus da Truss —e considero que estão entre os melhores produtos dessa categoria que já usei. A seguir, conto em detalhes como foi minha experiência.

Xampu Ultra Hydration Plus

O que gostei

"Desmaia" o cabelo. Desde que comecei a usar o produto, senti o cabelo mais sedoso e macio. Costumo tingir os fios mensalmente para cobrir os brancos e também uso escova secadora ao menos uma vez ao mês. Esses procedimentos deixam o cabelo mais ressecado e o xampu ajuda a repor a hidratação perdida nesses processos.

Resultado rápido. No primeiro uso, já senti diferença nos meus fios, que ficaram mais suaves ao toque e com mais brilho. Esse efeito me surpreendeu bastante e também se prolongou ao longo do tempo de uso.

Ponto de atenção

Modo de uso. A marca indica utilizar o xampu e deixar agir por dois minutos. Depois, repetir esse processo mais uma vez. Só que essa indicação vem em letras pequenas no rótulo do produto, que nem todos têm o hábito de ler.

Eu mesma só li depois de ter usado o produto. Conheço pessoas que estão acostumadas a passar três vezes a quantidade de xampu nos cabelos. No caso do da Truss, o uso além do indicado pode, no mínimo, fazer com que o produto acabe mais rápido —e barato ele não é.

Condicionador Ultra Hydration Plus

O que gostei

Tamanho do pote igual ao do xampu. Alguns kits de xampu e condicionador são vendidos em frascos com quantidades diferentes para cada produto —é comum, por exemplo, que venha menos condicionador e mais xampu.

Nesse caso, ambos vêm em embalagem de 300 ml, o que considero positivo para o tratamento contínuo dos fios.

Embalagem com menos risco de vazar. O condicionador e o xampu são vendidos em embalagens com tampa reforçada. Isso evita que ocorram vazamentos, principalmente quando precisamos levar na mala.

Pontos de atenção

Cheiro forte. A fragrância não me agradou, embora não fique no cabelo após a lavagem.

Textura consistente. O condicionador é tão consistente que, mesmo com o pote cheio e virado para baixo, é preciso apertar bem e esperar para que o produto caia nas mãos. Para mim, uma quantidade pequena já foi suficiente para aplicar do comprimento às pontas.

Meus cabelos ficaram mais macios e sedosos após usar esse kit Imagem: Juliana Almirante

O que mudou para mim após usar o kit?

Limpeza sem ressecar. Costumo lavar os fios com frequência, no máximo a cada dois dias, já que pratico atividade física constantemente. Por isso, me agrada que o xampu da Truss limpa os fios e, ao mesmo tempo, combate o ressecamento.

Cabelo desembaraçado facilmente. Geralmente, meus fios se desembaraçam só depois do leave-in. Mas esse kit ajudou bastante a deixar os fios desembaraçados desde o momento do banho.

Para quem indico?

Segundo a Truss, o kit de xampu e condicionador foi desenvolvido com nanotecnologia e é capaz de penetrar profundamente na fibra capilar, repondo a umidade perdida com as agressões químicas e mecânicas. A fórmula tem ingredientes como óleo de abacate e pantenol.

Sendo assim, é interessante para quem passou ou passa por procedimentos que causam danos aos fios, como alisamentos químicos, colorações e mechas; ou usa secador e chapinha com frequência.

Contudo, é bom pontuar que o produto tem um preço salgado. Embora o investimento seja válido para quem precisa de uma boa carga de hidratação nos fios, avalie se este é realmente o seu caso.

