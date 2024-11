Mistério, romance e cidade pequena: por que ler 'Aconteceu em Índigo Ridge'

Se a Devney Perry escreveu, as chances de eu não ter lido são bem pequenas. A autora, que bomba no TikTok com seus romances, é ótima construindo histórias de amor. E com 'Aconteceu em Índigo Ridge' (Rocco), o primeiro livro da série "The Edens", ela traz uma tropa queridinha na internet: cidade pequena.

Para quem não sabe o que 'tropa' significa, explico: é a maneira que leitores de romance nomeiam o estilo do livro - ou o foco principal da história. Existem várias, como "proximidade forçada", "diferença de idade", "cidade pequena", "romance com esporte", "relacionamentos falsos", e por aí vai.

O que acontece no livro

A história se passa em uma cidade pequena em Montana, nos Estados Unidos. A nova delegada, Winslow Covington, descobre que aconteceram uma série de suicídios na região na última década, mas que ninguém se importou muito em investigar a fundo. Todos acreditavam na teoria de que jovens mulheres tinham tirado a própria vida, afinal estão em uma cidade do interior com criminalidade zero.

Mas logo após a sua chegada, um novo "suicídio" acontece e um corpo aparece no riacho nas terras de Griffin Eden. O que ela não esperava era encontrar a cena de um crime nas terras do cara com o qual ela teve uma noite, digamos, bem quente— e achou que nunca mais o veria de novo.

Em busca de manter o profissionalismo, ela tenta se afastar de Griffin, que de repente está em todos os lugares - as desvantagens da cidade pequena. Mas acaba encontrando o amor em meio a uma investigação muito séria.

O que eu achei da história

Esse livro mistura duas coisas que eu gosto muito: romance e mistério policial. Curto muito as fórmulas prontas de amor, mas acho mais interessante quando as autoras trazem protagonistas mulheres que são fortes, e capazes de se defenderem - como é o caso da Winslow.

Também amo a tropa de cidade do interior. Apesar de ter nascido para viver em cidades grandes e cheias de movimento, não tem nada mais fofo do que a descrição do dia a dia em locais pequenos em meio as montanhas, como é em Montana.

E, por último, a Devney Perry é uma ótima autora de romance. Se você, assim como eu, é apaixonada pelo gênero, vale ler tudo que tem o nome dela na capa.

