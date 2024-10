Mulher é morta asfixiada com toalha no CE; namorado é procurado

Uma mulher foi morta asfixiada com uma toalha de banho, no domingo (20), em Cariré, na região norte do Ceará. O principal suspeito pelo crime é o namorado da vítima, que está foragido.

O que aconteceu

Nadine Costa da Silva, 29, morreu por asfixia. A vítima foi encontrada no banheiro da casa em que morava com a família, no bairro Campo de Aviação. A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital municipal, mas chegou à unidade sem vida, segundo informações da Polícia Militar do Ceará.

Suspeito, identificado como Gabriel, teria usado uma toalha de banho para matar a namorada. Após o crime, ele fugiu para uma área de mata na cidade e, até o momento, não foi localizado. A motivação para o crime ainda é desconhecida.

Vítima e suspeito não moravam juntos, mas ele costuma frequentar a casa de Nadine, segundo parentes relataram à PM. Na tarde do domingo, momentos antes do crime, os dois saíram juntos e na parte da noite, ao retornarem para a residência da vítima, eles teriam discutido, conforme relato de testemunhas. Momentos depois, Gabriel teria assassinado a companheira asfixiada.

Nadine trabalhava como professora em uma creche de Cariré. A mulher deixou uma filha, fruto de uma relação anterior. A idade da criança não foi divulgada.

Caso é investigado pela Delegacia Regional de Sobral. Agentes das polícias Militar e Civil do Ceará realizam buscas na região para tentar localiza o suspeito. Como o nome completo dele não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.