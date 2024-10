'Deveria existir': Zuckerberg faz Porsche minivan para presentear mulher

Criador do Facebook, Mark Zuckerberg realizou recentemente um projeto com a famosa oficina norte-americana West Coast Customs. O empresário criou uma minivan em cima do Porsche Cayenne GT para sua esposa, Priscilla Chan. O modelo foi estendido e agora tem portas deslizantes.

O que aconteceu

O CEO da Meta se uniu à West Coast Customs para criar um carro personalizado para sua mulher: uma minivan Porsche Cayenne GT.

Mesmo com o modelo já oferecendo bastante espaço interno, Zuckerberg decidiu aumentar ainda mais o veículo transformando-o em uma minivan. Estendido, agora o Porsche possui portas deslizantes.

Ele compartilhou o novo modelo de Priscilla em suas páginas no Facebook e no Instagram, posando ao lado deva em fotos com o carro. Ele ainda colocou seu Porsche 911 GT3 Touring para figurar ao lado do Cayenne da esposa.

O projeto incluiu remoção das maçanetas tradicionais e ainda a adição de um spoiler traseiro maior. Além disso, o carro ficou mais rente ao chão, ganhou rodas de liga leve pretas e pinças de freio amarelas.

Não se sabe se o Cayenne recebeu modificações de desempenho. O modelo vem de fábrica com até 659 cv.

Veja como ficou:

