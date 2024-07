Concurso dos Correios 2024: edital é divulgado com salários de R$ 6,8 mil

Do UOL, em São Paulo

Os Correios divulgaram nesta terça-feira (23) um edital para a contratação de 33 profissionais, além de formação de cadastro reserva. As vagas são para área de medicina e segurança do trabalho e têm salários de até R$ 6.800.

O que se sabe sobre o concurso

O concurso terá duas fases. Na primeira, será realizada uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Já na segunda, será feita a comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Além do preenchimento das vagas, o concurso prevê formação de cadastro de reserva. Ao todo, 10% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 20% a pessoas que se autodeclararem negras (pretas ou pardas).

Clique aqui para acessar o edital. O documento completo mostra as localidades das vagas, requisitos para os cargos e detalhes das provas.

Quais são os cargos oferecidos no concurso dos Correios?

O concurso tem vagas para nível médio e superior. Ao todos, os profissionais selecionados serão encaminhados para quatro cargos, com salários a partir de R$ 3.600 (veja abaixo).

técnico de segurança do trabalho júnior (nível médio): salário de R$ 3.672,84

salário de R$ 3.672,84 enfermeiro do trabalho júnior (nível superior): salário de R$ 6.583,54

salário de R$ 6.583,54 engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior): salário de R$ 6.872,48

salário de R$ 6.872,48 médico do trabalho júnior (nível superior): salário de R$ 6.872,48

Como se inscrever no concurso dos Correios?

As inscrições devem ser feitas pela internet. Para isso, é preciso acessar o site do IADES (Instituto Americano de Desenvolvimento), banca responsável pela organização do concurso. Clique aqui para ser redirecionado para a página.

As inscrições começam no dia 7 de agosto. O prazo é até 8 de setembro. No formulário, é possível escolher a localidade onde se deseja trabalhar - a prova, nesse caso, será realizada na cidade da vaga escolhida.

Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$ 70. Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.