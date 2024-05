Rússia e um vizinho do Brasil: conheça 11 países que não têm McDonald's

O McDonald's é quase uma bola de segurança das pessoas, quando ela estão fora do país. O viajante sabe exatamente o que vai encontrar pela frente ao ir na rede de fast food. No entanto, isso não é possível no mundo todo. Na Rússia, o restaurante se retirou em 2022, por causa da guerra na Ucrânia.

Onde não se é possível encontrar McDonald's?

Países onde o McDonald's faliu

Dos territórios onde a marca já esteve presente, existem alguns países onde nem a fama do Mc foi suficiente para manter suas unidades em funcionamento.

Bolívia: as oito unidades da marca passaram 14 anos sobrevivendo com os números no vermelho no país. Com o fechamento das lojas, a Bolívia se tornou a primeira nação latino-americana a não ter mais a presença do McDonald's;

Islândia: a falência na ilha nórdica aconteceu por dois motivos em 2008: a dificuldade logística de obter insumos padrão Mc e o desinteresse da população pelos lanches;

Barbados : em apenas um ano, a única loja do Mc fechou as portas na ilha caribenha. Apesar da boa condição econômica do país, o fast-food não conseguiu competir com os restaurantes de frutos do mar;

Irã: o McDonald's existiu no país até a República Islâmica chegar em 1979. Desde então, a multinacional ainda não conseguiu retornar. Apesar da saída, a marca não deixou de existir totalmente: os iranianos criaram um clone do fast-food chamado "Mash Donald's";

Jamaica: depois de dez anos, a rede fechou as portas na Jamaica. A teoria mais famosa sobre a falência é que o tamanho dos lanches do Mc era muito pequeno para a população. Por produzir alimentos maiores, o Burger King conseguiu manter sua presença firme e forte na terra do Bob Marley.