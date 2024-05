Pouca grana? Confira presentes a partir de R$ 15 para o Dia dos Namorados

Roupas, itens de decoração, produtos de beleza, copo Stanley e até um dispositivo para monitorar a saúde. Se você está sem ideia - ou sem muita grana - para presentear o seu amor no Dia dos Namorados, confira as sugestões a seguir.

O Guia de Compras UOL garimpou ideias de presentes com preços que variam entre R$ 15,95 e R$ 180. Agora é só escolher o que tem mais a ver com sua alma gêmea.

Produzido em MDF de reflorestamento;

Luminária com lâmpada de LED e bateria de relógio.

Projeta a frase "I Love You" (eu te amo em português) em 100 idiomas. Para visualizar é necessário utilizar a câmera do celular ou ter uma fonte de luz;

Feito de cobre de alta qualidade, de acordo com a empresa.

Parte da coleção "Preencha com Amor";

Para completar e entregar para o seu par.

Luzes LED quente e suave;

Com base de madeira e controle remoto para alterar as cores.

Remove impurezas e controla a oleosidade do rosto;

Melhora o viço e dá maciez.

Com ilustrações e frases divertidas;

Páginas para completar com as qualidades mais marcantes de quem vai receber a lembrança.

Feito de madeira pinus e vidro e com imãs para prender as fotos;

Para fotos de até 15 centímetros por 21 centímetros.

Acompanha dois copos e um balde de pipoca;

É lavável.

Com tecnologia Bluetooth para conectar o smartphone;

Até 15 horas de autonomia de bateria.

Produtos em 100% algodão;

Pode incluir três camisetas brancas, três pretas ou ainda uma branca, uma cinza e uma preta.

Preserva a temperatura da bebida por até 4 horas, por ter parede dupla com isolamento a vácuo;

Disponível em 12 opções de cores (preços variam de acordo com a cor).

Traz duas flores vermelhas, folhas verdes e caules de comprimento ajustáveis;

Montagem fácil.

Monitora mais de 50 modos esportivos, segundo o fabricante;

Bateria dura até 14 dias.

Fragrância masculina esportiva;

Aroma amadeirado e cítrico.

