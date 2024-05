Cuidado, não é só jogar fora! O que fazer com o lixo das enchentes no RS

Do UOL, Em São Paulo

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul deixaram rastros de entulho e sujeira em todo o estado.

Uma análise inicial mostra que há mais de 46,7 milhões de toneladas de entulhos pela região. O estudo foi realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em parceria com a empresa Mox Debris.

Mas o que fazer com esses itens e como encontrar o destino adequado para eles em meio ao cenário de calamidade?

Apesar do momento crítico, quem pode colaborar com a limpeza, pode seguir orientações divulgadas pelo Estado, por meio da Sema e da Fepam, que são destinadas a todos os municípios atingidos pelas cheias.

Confira os principais passos a seguir:

A população não deve misturar os resíduos de serviço de saúde, eletrônicos, produtos químicos e animais mortos com os entulhos das enchentes;

Os resíduos do desastre natural deverão ser enviados para locais licenciados para recebimento de resíduos da construção civil ou, caso não seja possível, colocados em área separada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) - lixo comum de nossas casas;

As áreas de armazenamento excepcionais de resíduos do desastre natural, como lama, lodo, entulhos de construção civil, galhos, árvores e madeira, deverão estar a uma distância segura de recurso hídrico e de núcleos populacionais. Devem ser evitadas áreas potencialmente alagáveis, por exemplo.

Segurança para limpar; utilize luvas botas e repelentes;

Resíduos sujos de lama devem ser separados; coloque-os em sacolas ou sacos de lixo e não os misture com itens recicláveis, como metais, papéis e plástico;

Separe o que pode ser reaproveitado do entulho; materiais como telha de zinco, tijolos e madeiras podem ser reciclados. Deixe-os separados;

O que pode ser aproveitado? Materiais absorventes como sofás e colchões não podem ser reaproveitados. Já metais e vidros, podem ser reutilizados após higienização com água e sabão e desinfecção com álcool 70% ou solução de água sanitária (indicada no rótulo da embalagem);

Limpeza correta. Pisos, paredes e bancadas que tiveram contato com a água devem ser limpos com água e sabão. Além disso, é preciso usar a solução com água sanitária após a lavagem inicial;

Panos e vassouras usados na limpeza devem ser descartados após o uso. Por segurança, esses acessórios não podem ser reutilizados.

Ficou com dúvida sobre o que fazer com algum resíduo?

A equipe da Sema/Fepam podem auxiliar na definição do melhor encaminhamento do lixo, devendo ser solicitado apoio nos comitês de crise de cada região.

A Emergência da Fepam está à disposição para atendimentos de urgência relacionados a questões ambientais: (51) 99982-7840.

Cartilha sobre descarte de resíduos sólidos no desastre natural

Após chuva dar trégua e água do Rio Taquari baixar, o que se vê em Mariante, na região do 2º Distrito de Venâncio Aires (RS), são rastros de destruição Imagem: Leandro Osório/Ato Press/Estadão Conteúdo

Além disso, é possível acessar uma cartilha completa sobre a destinação de resíduos da enchente, lançadas pelo Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) e MPRS (Ministério Público do Estado). Clique aqui para acessar a cartilha.

Entulhos poderão virar estradas do futuro

Para reportagem, a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann afirma que os resíduos oriundos da enchente se caracterizam como um grande problema para a questão do entorno das comunidades.

Se fossem direcionados aos aterros municipais ou regionais, comprometeriam a viabilidade desses locais para o resíduo sólido urbano - que é o produzido diariamente e deve ser direcionado para aterros sanitários, explica Kauffmann.

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura diz que atualmente estão cadastrando locais próprios para receber os resíduos oriundos da enchente.

São resíduos não perigosos, então não vale para resíduo de saúde, eletrodomésticos, mas resíduos sólidos de construção civil, por exemplo, podem sofrer britagem e serem reaproveitados como matéria-prima de estradas vicinais e as madeiras em olarias. A ideia é dispor esse resíduo inerte para fazer uma segregação e uso posterior Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

Como conseguir ajuda para limpar?

O gaúcho Alnilam Marroquin, ativista socioambiental, que compõe o GT de Juventudes da Frente Parlamentar Ambientalista, aponta que é possível recorrer a ações de mobilização popular para encontrar ajuda na limpeza das casas destruídas pela enchente.