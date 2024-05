Filha de Berlusconi recebe uma das maiores honrarias da Itália

MILÃO, 31 MAI (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, firmou um decreto nesta sexta-feira (31) no qual concede o título de "Cavaliere del Lavoro" [Cavaleiro do Trabalho, em tradução livre] para 25 personalidades, incluindo a filha do ex-premiê Silvio Berlusconi, Marina.

Por proposta do ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, Marina Elvira Berlusconi, presidente da holding da família Berlusconi, a Fininvest, e do grupo editorial Mondadori, foi homenageada com uma das maiores honrarias da Itália.

O título é dado aos italianos que se destacam em áreas como agricultura, indústria e comércio. "Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao chefe de Estado, Sergio Mattarella, e ao Conselho da Ordem do Mérito do trabalho por me terem honrado com este prestigioso reconhecimento. Berlusconi, meu pai, que foi e sempre será 'Il Cavaliere'", celebrou Marina.

"Quero, portanto, partilhar este reconhecimento com cada uma das pessoas que trabalham na Mondadori e, de forma mais geral, com as pessoas da Mediaset e de todo o grupo Fininvest", concluiu a executiva de 57 anos.

O pai de Marina, o ex-premiê da Itália, que morreu em 12 de junho de 2023 em decorrência de uma leucemia crônica, tinha o apelido de "Il Cavaliere" pois chegou a ser condecorado com a mesma honraria em 1977 pelo então presidente da República Giovanni Leone. No entanto, em 2014, a Federação Nacional dos Cavalheiros do Trabalho decidiu cassar o título, após o político e empresário ter sido condenado por fraude fiscal.

A lista divulgada por Mattarella também inclui a produtora musical Caterina Caselli; a estilista Chiara Boni; Lúcia Aleotti; Eufrásio Anghileri; Arena Giovanni; Pietro Beccari; Paulo Bertazzoni; Giorgio Campagnolo; Carmim Caputo; Carlos Cimbri; Graciano Giordani; Raffaela Leone; Matteo Bruno Lunelli; Fausto Manzana; Giuseppe Marino; Francesco Giovanni Muntoni; Duílio Paulino; Vito Antonio Primiceri; Fábio Ravanelli; Eduardo Roncadin; Enrico Samer; Antonio Serena Monghini; Giovanni Sgariboldi; Aquilino Carlos Villani. (ANSA).

