Caso Djidja: polícia do AM investiga seita e uso de ketamina em rituais

Após a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, a Polícia Civil do Amazonas deflagrou a Operação Mandrágora, que investiga a seita "Pai, Mãe, Vida", liderada pela família de Djidja Cardoso, que forçava vítimas a abusar de ketamina (também chamada de cetamina) em rituais, com estupro de vulnerável.

O que aconteceu

Cleusimar Cardoso e Ademar Cardoso, mãe e irmão de Djidja Cardoso, foram presos na quinta-feira (30), em Manaus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, os dois e Djidja Cardoso lideravam uma seita chamada "Pai, Mãe, Vida", que praticava rituais que prometiam a cura espiritual e afirmavam que Ademar era uma espécie de reencarnação de Jesus na terra, Cleusimar assumia a figura de Maria, mãe de Jesus, e Djidja, a ex-sinhazinha, Maria Madalena.

Além da família, funcionários do salão de beleza do qual Djidja Cardoso era sócia também eram integrantes da seita. O delegado responsável pela investigação, Cícero Túlio, contou na manhã desta sexta (31) que um dos funcionários, Marlisson Vasconcelos Dantas, continua foragido e deve se entregar ainda hoje, após negociações com a advogada.

O delegado relatou que a seita atuava em parceria com uma clínica no bairro Redenção, em Manaus. Segundo ele, a clínica oferecia ketamina e outras substâncias sem qualquer controle para a família de Djidja Cardoso, que morreu após o uso indiscriminado da substância. "Fizemos busca e apreensão hoje no local. Não existia qualquer controle ou receituários para a venda desse material", afirmou Túlio, em entrevista à imprensa.

A Polícia Civil ainda informou que está ouvindo vítimas da seita, duas teriam informado que, além do abuso de substâncias e violência psicológica, a seita praticava violência física e estupro de vulnerável. O delegado contou que as vítimas relataram que permaneciam dopadas por dias, eram obrigadas a se manter despidas e não podiam tomar banho ou se alimentar. "Uma das vítimas ainda relatou um aborto, quando foram realizados os mandados de busca e apreensão na residência, notamos um forte cheiro de podridão."

A morte da matriarca da família, avó da Djidja, também está sendo investigada pela Polícia Civil. Familiares de Djidja acreditam que Ademar Cardoso teria injetado ketamina na avó depois de a idosa de 83 anos ter caído e reclamar de dores na bacia.

Segundo a polícia, Cleusimar Cardoso foi encontrada com drogas, inclusive, nas genitálias. "No momento em que uma das autoras foi conduzida à carceragem foram encontrados dois cilindros escondidos nas partes íntimas", afirmou Cícero Túlio.

Outro ponto que a Polícia Civil segue investigando é a utilização de animais domésticos em rituais da seita. A polícia segue em investigação, ouvindo vítimas e outros integrantes da família Cardoso e pede a ajuda da população para identificar o paradeiro de Marlisson, o funcionário do salão de beleza.

A empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido Djidja Cardoso morreu aos 32 anos Imagem: Reprodução/Redes sociais; e Reprodução/Instagram/@boigarantido via Elcio Farias

O que é a sinhazinha? É um dos personagens folclóricos principais do auto do boi no Festival Folclórico de Parintins. Ela é a filha do dono da fazenda e personagem de destaque que representa a vida no campo. Didja foi sinhazinha do Boi Garantido por cinco anos, iniciando em 2016.

Entenda o caso

Djidja, ex-sinhazinha do Boi Garantido, de 32 anos, foi encontrada morta na última terça-feira (28).

O TJ-AM (Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas) emitiu os mandados de prisão preventiva (por tempo indeterminado) contra eles na quarta-feira (29). Duas funcionárias do salão de beleza Belle Femme, Verônica da Costa Seixas e Claudiele Santos da Silva também foram presas.

Eles respondem por trafico de drogas, associação ao tráfico de drogas, cárcere privado, charlatanismo, curandeirismo, sequestro, estupro de vulnerável e provocação de aborto sem consetimento da gestante.