Aplicativo do Bradesco volta a apresentar problemas para uso do Pix

O aplicativo do Bradesco voltou a apresentar falhas na manhã desta sexta-feira (31) Relatos de clientes do banco dão conta de que os problemas de acesso foram detectados principalmente no Pix, mas também houve relatos de falhas no login.

Às 11h07, o site Downdetector, que reúne reclamações de clientes sobre serviços na internet, registrou um pico de 304 reclamações sobre o aplicativo do banco.

O Bradesco informou que os funcionamentos do aplicativo e do Pix foram normalizados. "O App Bradesco e o serviço de Pix apresentaram intermitência momentânea nesta manhã, que foi regularizada. Todos os serviços funcionam normalmente", disse o banco, em nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Nas redes sociais, os relatos também apontavam problemas de acesso à plataforma.

Os perfis oficiais do banco afirmavam aos usuários que os problemas estavam em processo de solução, e pediam para que os clientes voltassem a acessar o aplicativo posteriormente.

Na quarta (29), o Pix do Bradesco também apresentou problemas de funcionamento. O banco solucionou a intermitência horas depois.