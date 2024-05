Zverev vence Goffin e vai à 3ª rodada de Roland Garros

O tenista alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Roland Garros ao derrotar o belga David Goffin (115º) nesta quinta-feira (30).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4), 6-2 e 6-2, em duas horas e 22 minutos.

Com o teto da quadra Suzanne Lenglen fechado por conta da chuva em Paris, as condições não eram favoráveis ao estilo do alemão: "É lento e pesado, por isso não é ideal para o meu jogo de ataque", destacou Zverev, que conseguiu oito aces na partida.

Contra Goffin, o número 4 do mundo mostrou estar em plenas condições físicas e concentrado.

"Sabia que David é um jogador muito bom. Ele já me causou problemas no passado e mostrou isso principalmente no primeiro set, mas tomei a frente e joguei bem", comemorou o alemão.

Na terceira rodada, Zverev vai enfrentar o holandês Tallon Griekspoor (25º), que eliminou o italiano Luciano Darderi (40º) com uma vitória por 3 sets a 0 (7-6, 6-3 e 6-3).

