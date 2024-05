Gelatina capilar promete modelar e definir cachos sem ressecar por R$ 25

Quem tem cachos sabe como é: muitos produtos até garantem uma definição perfeita, mas acabam ressecando demais os fios. A gelatina capilar Tô de Cacho, da marca Salon Line, promete resolver justamente esse problema - e tudo indica que funciona mesmo, já que é o produto mais vendido da categoria "Gel para Modelagem de Cabelo" na Amazon.

Por R$ 24,57, esta gelatina proporciona uma fixação resistente, mas, ao mesmo tempo, promete deixar os cabelos brilhantes e saudáveis, graças a sua fórmula com babosa e D-pantenol. Confira a seguir mais características do produto e o que diz quem comprou.

O que essa gelatina capilar tem de bom?

Promove ação antifrizz e definição intensa;

Fórmula com babosa e D-pantenol, que, aliada à tecnologia PROFIX, proporciona uma fixação resistente, brilhante e saudável, além de hidratar;

Feito para cabelos ondulados, cacheados e crespos;

Embalagem de 550 g;

Produto vegano.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 3.500 avaliações na Amazon, e uma nota média de 4,6 (sendo cinco a máxima). Confira algumas das avaliações:

Melhor gelatina da vida. Cheirosa. Rende muuuuuuito. Modela e segura super bem, sem ressecar o cabelo. Depois de seco, o cabelo fica macio. Acho ela ótima. Cássia M.

O gel é bom e dura muito! Tem um cheirinho agradável e não deixa o cabelo com aspecto de sujo. Lincoln Nunes

Eu adorei a gelatina. Nunca tinha usado, mas depois que usei, vi que ela é muito boa e deixa o cabelo lindo. Adorei o produto. Lenice Leonardo

Essa gelatina dá uma definição muito boa. O pulo do gato para não ressecar o cabelo é usar óleo antes de passá-la. Rafael B.

Principais reclamações

Alguns consumidores reclamam que, após secar, o produto deixa o cabelo seco e é difícil de ser removido.

Produto vira uma cola. Se não lavar no outro dia, não dá nem para colocar o pente no cabelo. [...]. Cyro Filho

Assim como todos os produtos dessa marca, com o tempo, começa a ressecar o cabelo de uma forma surreal. Não sou a única, pois já vi casos outras meninas. Joana Carolina

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.