Fiesp: Alíquota de 20% para importados até US$ 50 ainda não é o ideal

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) entende que a alíquota de 20% para o Imposto de Importação sobre compras internacionais de até US$ 50, prevista no substitutivo do projeto de lei 914/2024, que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), ainda é distante do que seria ideal.

"A isonomia tributária é fundamental para a indústria brasileira, que atualmente é penalizada por uma carga tributária desproporcional", afirma a Fiesp em comunicado.

No entanto, a federação reconhece que a aprovação do Programa Mover na Câmara, nesta terça-feira, 28, é relevante para destravar investimentos e explorar novas rotas tecnológicas para descarbonização no setor automotivo.