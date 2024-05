Telecom Italia vê alta no lucro com Brasil compensando problemas no mercado italiano

MILÃO (Reuters) - A Telecom Itália registrou um aumento de 3% no resultado operacional do primeiro trimestre, com o forte desempenho de seus negócios no Brasil superando a fraqueza contínua em sua divisão doméstica, em meio a expectativas de uma venda planejada de sua rede de acesso de linha fixa.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, incluindo pagamentos de arrendamento (Ebitda-AL), aumentou para 1,2 bilhão de euros nos três meses até o final de março, informou nesta quarta-feira a companhia, que controla a TIM Brasil.

Tal resultado ficou em linha com o consenso de analistas fornecido pela empresa.

A Telecom Itália disse que a receita doméstica, que representa a maior parte das suas vendas, caiu 1,3%, para 2,8 bilhões de euros, como esperado.

A empresa renovada que surgirá após a venda da rede registrou um aumento de 11,4% no resultado operacional, em linha com as metas financeiras previstas em março, que o grupo italiano disse estarem todas confirmadas.

A dívida financeira líquida aumentou para 26,6 bilhões de euros, contra 25,7 bilhões de euros em 31 de dezembro de 2023.

