Rumo venderá fatia em terminal por R$600 mi para consórcio formado por Bunge e Zen-Noh

(Reuters) - A Rumo informou nesta quarta-feira que acertou venda de sua fatia de 50% no Terminal XXXIX de Santos, empresa do segmento portuário localizada no Porto de Santos (SP), para um consórcio formado pelas empresas Bunge Alimentos e Zen-Noh Grain Corporation.

O montante referente à participação vendida soma 600 milhões de reais, de acordo com fato relevante da Rumo, correspondente a um "equity value" de cerca de 550 milhões de reais. A conclusão da transação ainda está sujeita a condições precedentes, incluindo aprovações regulatórias.

"A alienação da participação no T-XXXIX representa um movimento de disciplina financeira e reciclagem de capital", afirmou a Rumo, acrescentando que a medida fortalece seu caixa, permitindo concentrar esforços em projetos que sustentem o aumento de capacidade em curso e reforcem a competitividade do modal ferroviário.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)