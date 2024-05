ONS prevê chuvas abaixo da média histórica em hidrelétricas do Sul em junho

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estimou nesta quarta-feira que as chuvas que deverão chegar às usinas hidrelétricas do Sul em junho ficarão abaixo da média histórica do mês.

A previsão de diminuição das chuvas na região, para 93% da média, vem após afluências muito elevadas em maio, que superaram 200% da média, e que no Rio Grande do Sul levaram a enchentes e devastação.

O órgão também estimou chuvas abaixo da média nos demais subsistemas do país, atingindo 53% da média no Sudeste/Centro-Oeste, 40% no Nordeste e 70% no Norte.

O ONS estimou ainda que os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, que concentram a capacidade de armazenamento das usinas no país, deverão chegar ao nível de 67,8% ao final de junho, contra 71,1% verificados nesta quarta-feira.

Já para a carga nacional de energia elétrica, o operador elétrico projetou crescimento de 6,2% ante junho de 2023, a 75.821 megawatts médios (MWm).

(Por Letícia Fucuchima)