Lula pede desconto na venda de eletrodomésticos no RS; setor articula 15%

O presidente Lula (PT) anunciou nesta quarta-feira (29) uma articulação no setor de eletrodomésticos para redução do preço de produtos da linha branca para o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O governo e o setor articulam a redução na faixa dos 15%. Esta seria a quantia sugerida como possível pela indústria, segundo a Casa Civil.

Lula fez o pedido público ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro da Indústria. "Já pedi para o Alckmin conversar com companheiros da linha branca para ter noção de que vai ter de oferecer produtos da mesma qualidade, mas mais baratos", disse o presidente.

Ainda não há confirmação nem previsão para que o desconto chegue. "O que está se articulando é ver como a oferta desses produtos no Rio Grande do Sul pode contar com desconto de 15%, que foi o que o setor tinha falado com Alckmin inicialmente", afirmou Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil.

A ideia inicial era que o governo fizesse a compra, mas foi abandonada. "Foi o primeiro desenho da política, [a aquisição] de equipamentos para distribuição [no estado]. Mas a logística é gigantesca e consideramos mais adequado dar o auxílio de R$ 5 mil", explicou Miriam, referindo-se ao benefício financeiro anunciado há duas semanas.

Lula também aproveitou o anúncio para cobrar redução da taxa de juros pelo Banco Central. O presidente tem se mostrado insatisfeito com a Selic a 10,5% e pediu que ela fosse reduzida "poder emprestar a taxa de juro mais barata, spread mais barata".

Crédito para empresas

O Ministério da Fazenda anunciou hoje R$ 15 bilhões em linhas de financiamento para empresas do estado. Por meio do fundo social, o valor deve ser voltado para a compra de máquinas, financiamento a empreendimentos, como construções, e capital de giro emergencial.

Ao todo, o governo já destinou cerca de R$ 62,5 bilhões em investimentos conjuntos para a reconstrução do estado. Faz quase um mês do início das chuvas. Segundo a Casa Civil, mais de 83 mil pessoas foram resgatadas e 7,7 mil toneladas de alimentos e 8 milhões de medicamentos, transportados.