Justiça autoriza envio de comida saqueada em Eldorado às vítimas das chuvas

Imagem: Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Do UOL, em Eldorado do Sul

A Justiça de Eldorado do Sul autorizou o envio imediato de alimentos e itens de limpeza apreendidos em ações policiais às vítimas das chuvas. Um dos mais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o município da região metropolitana de Porto Alegre foi alvo de uma série de saques a estabelecimentos comerciais nos últimos dias.

O que aconteceu

Destinação de alimentos e itens de limpeza às vítimas das inundações será mantida enquanto durar tragédia climática. O governo estadual do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Eldorado do Sul decretaram calamidade pública no começo de maio, quando as enchentes se intensificaram.

Medida vale para casos em que não é possível identificar o proprietário dos bens apreendidos. A decisão foi assinada em conjunto pelos juízes Gisele Bergozza Santa Catarina e João Carlos Leal Júnior, da Comarca de Eldorado do Sul.

Ação contra saques a comércios resultou na prisão de 22 suspeitos por associação criminosa e receptação em Eldorado do Sul Imagem: Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Mais de 500 itens foram encaminhados às vítimas das chuvas nos últimos dias em caminhões do Exército. Entre o material encaminhado às vítimas das inundações, havia feijão, arroz, massa, biscoitos e materiais de limpeza.

Em sete apreensões, Polícia Civil prendeu 22 pessoas por suspeita de envolvimento nos saques em massa. Eles foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e receptação em operações ocorridas entre 11 de maio e a última sexta-feira (24) em Eldorado do Sul e Guaíba, município vizinho.

O que dizem Judiciário e Polícia Civil

Considerando a necessidade de se mitigar os efeitos nefastos do desastre climático ora vivenciado, em especial mediante imediato acolhimento da população desabrigada, [o Poder Judiciário de Eldorado do Sul decide] destinar todos os bens perecíveis apreendidos (...) assim como os materiais de limpeza (...) para o Centro de Donativos do de Eldorado do Sul.

Trecho de decisão da Justiça de Eldorado do Sul