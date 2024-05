Governo anuncia linha de financiamento de até R$15 bi para empresas do RS

(Reuters) - O governo federal anunciou nesta quarta-feira novas medidas a fim de auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul em meio às enchentes que devastaram o Estado, incluindo uma linha de financiamento de até 15 bilhões de reais direcionada às empresas gaúchas.

De acordo com apresentação divulgada pelo Executivo, o fundo terá certos limites para as operações, sendo 300 milhões de reais para linhas de investimento produtivo, 50 milhões de reais para capital de giro emergencial de micro, pequenas e médias empresas, e 400 milhões de reais em capital de giro emergencial de grandes empresas.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou em cerimônia para anúncio das medidas que as empresas beneficiadas pela linha de crédito do governo terão que manter o nível de emprego.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)