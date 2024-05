'Metade do meu coração na UTI', diz esposa de médico que infartou no RS

Poucas pessoas encontram a alma gêmea nesta vida. Eu e Walter fomos feitos um para o outro, então metade do meu coração está lá naquele leito de UTI com ele. Porque metade de mim é ele, isso é muito sofrido.

As palavras são da dentista Daianny Coimbra Ulhoa, 47, esposa do médico anestesista Walter José Robert Borges, de 50 anos, ao UOL.

Infarto após cirurgia

Walter está internado em estado crítico em um hospital de Pelotas (RS), após sofrer um infarto. Borges viajou ao Rio Grande do Sul para ajudar em hospitais, em meio à crise ambiental e sanitária por causa das enchentes.

O médico não tem histórico de doenças cardíacas, mas infartou na segunda-feira (20) na sala de recuperação do hospital, após realizar uma cirurgia com outros profissionais.

Ele chegou a ficar 8 minutos sem oxigênio no cérebro e hoje está na UTI. Segundo a esposa, o estado é semelhante ao vegetativo, mas ainda não há um diagnóstico fechado. A família visita o profissional três vezes ao dia. E espera que Walter possa se recuperar o quanto antes.

'Medicina sempre esteve na veia dele'

Walter é de Linhares (ES) e faz parte de um grupo de médicos que viaja o Brasil para tentar salvar pessoas. Ele se formou em 2000 e trabalhou como anestesista em hospitais do Rio, Mato Grosso, São Paulo e Espírito Santo, onde mora atualmente com a família.

A medicina sempre esteve na veia dele. O 'Borgin' pertence a um grupo de médicos que saem viajando Brasil afora. Eles recebem demandas gigantescas de associações, chegam e resolvem a questão. É exatamente isso o que ele faz: sai viajando para tentar salvar pessoas. Onde tem de apagar o fogo, ele está.

Herikes Assis, cunhado de Walter, ao UOL

No Rio Grande do Sul, o objetivo de Walter era auxiliar moradores com cuidados urgentes. "Ele foi fazer essa dinâmica de trabalho, mas, nos horários vagos, estava lá na frente, salvando pessoas em condição extrema. Ele é esta pessoa muito boa, e que está fazendo falta. Estamos tentando ser fortes", disse o cunhado.

É um cara muito leve, sempre disponível para todos e de coração enorme. Veio de origem bem simples, a mãe era professora. É um pai dedicado, bom esposo, bom irmão, ótimo filho. E, como médico, é querido onde chega.

Herike Assis, cunhado de Walter

Walter tem uma filha de 12 anos e um filho de 7. Ele é casado há 16 anos com Daianny. "É um dos melhores seres humanos que já conheci na minha vida: tira dele para ajudar as pessoas. É de um coração do tamanho do mundo. Um homem maravilhoso, marido maravilhoso e um pai extraordinário", disse a dentista ao UOL.

Família aguarda transferência

O médico Walter José Robert Borges e sua esposa, Daianny Coimbra Ulhoa Imagem: Reprodução/redes sociais

Daianny está desde quarta-feira no Rio Grande do Sul e acompanha de perto a evolução do quadro de Walter. A família do médico diz que, na região onde ele está, não há recursos suficientes para fazer exames que vão dar o diagnóstico exato do médico. Walter precisa ser transferido para o Espírito Santo, onde fará uma ressonância e outros exames, segundo a família.

Tudo o que podia ser feito aqui os médicos e enfermeiros fizeram. Fomos bem atendidos, foram atenciosos, mas preciso levá-lo de volta para casa. Estamos esperando os trâmites legais. Ele passou por uma traqueostomia e estamos na expectativa de voltar ainda esta semana para ele fazer os exames necessários.

Daianny Coimbra Ulhoa, esposa de Walter

O cunhado de Walter explica que há dificuldade em conseguir o transporte aéreo. "Hoje [terça] nos foi informado que, devido à traqueostomia, somente a aeronave da FAB estaria apta a fazer esse transporte. Inicialmente, tínhamos a alternativa do transporte com a aeronave do Corpo de Bombeiros daqui. Já tem a vaga para ele no Espírito Santo, mas ainda não temos um cenário definido de quando ele será transferido", explicou Herike.

A Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo informou que realizou contato com o hospital em que o paciente está internado no Rio Grande do Sul e já providenciou leito em UTI. A modalidade de transferência está em avaliação pelas equipes técnicas.