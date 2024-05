Coreia do Norte envia balões com excrementos pela fronteira, diz Coreia do Sul

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul acusou a Coreia do Norte nesta quarta-feira de enviar um grande número de balões através de sua fronteira fortificada para lançar objetos, incluindo lixo e excrementos, chamando o ato de perigoso.

A unidade militar de explosivos e a equipe de resposta a guerras químicas e biológicas foram destacadas para inspecionar e coletar os objetos, e um alerta foi emitido avisando os residentes para se manterem afastados e relatarem qualquer avistamento às autoridades.

Até a tarde de quarta-feira, mais de 260 balões haviam sido detectados, e a maioria deles aterrissou no solo, informou o Estado-Maior Conjunto.

A Coreia do Norte prometeu na quarta-feira enviar mais balões para a Coreia do Sul, dezenas de vezes o número que disse que a Coreia do Sul enviou para o seu território, informou a mídia estatal KCNA.

Fotografias divulgadas pelos militares sul-coreanos mostraram balões inflados com sacos plásticos amarrados a eles. Outras imagens pareciam mostrar lixo espalhado ao redor dos balões que caíram, com a palavra "excremento" escrita em um saco em uma fotografia.

A agência de notícias Yonhap disse que alguns dos balões continham fezes de animais.

Um funcionário do gabinete presidencial de Seul afirmou que o Norte poderia querer "testar" a reação do Sul, mas prometeu responder com calma.

"Ao colocar lixo e objetos diversos em balões, eles parecem querer testar como nosso povo reagiria e se nosso governo seria de fato afetado e, além das provocações diretas, como a guerra psicológica e as ameaças complexas de pequena escala aconteceriam em nosso país", disse o funcionário aos repórteres.

Balões têm sido enviados regularmente para o outro lado por ativistas sul-coreanos, muitas vezes liderados por desertores norte-coreanos.

A Coreia do Norte reagiu com raiva a esses balões, que geralmente carregam folhetos anti-Pyongyang, mini-rádios, alimentos e cartões de memória USB com vídeos de música e dramas K-pop.

No domingo, o vice-ministro da Defesa da Coreia do Norte denunciou os balões enviados por ativistas sul-coreanos, chamando-os de "coisas sujas" e uma "provocação perigosa", e alertou que "montes de papel velho e sujeira" seriam enviados ao Sul em resposta.

A Coreia do Norte também tentou bloquear os sinais de GPS na Coreia do Sul na manhã de quarta-feira, embora nenhum dano tenha sido relatado, disse o jornal Donga Ilbo, citando várias fontes governamentais não identificadas.

O Ministério da Defesa de Seul disse que não tinha informações a oferecer imediatamente.

(Reportagem de Jack Kim, Josh Smith, Hyunsu Yim e Hyonhee Shin)