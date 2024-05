BYD lança na China novos carros híbridos com autonomia de mais de 2 mil quilômetros

Maior fabricante de veículos elétricos do mundo, a chinesa BYD lançou, nessa terça-feira, 28, dois sedãs híbridos plug-in com trens de força atualizados que dão autonomia para percorrer mais de 2.100 quilômetros sem reabastecimento ou recarga.

Os preços dos modelos, chamados Qin L DM-i e Seal 06 DM-i, variam de 99.800 yuans (U$ 13.775,21) a 139.800 yuans - preços relativamente baixos para o segmento de sedãs na China. Os novos trens de força são a quinta iteração da BYD desde que lançou seu primeiro modelo híbrido plug-in em 2008. As novas versões reduziram o consumo de combustível para 2,9 litros por 100 quilômetros, em comparação com os 3,8 litros por 100 quilômetros da versão anterior, há três anos.

As ações da BYD, listadas em Hong Kong, subiram 5,3% nesta quarta-feira, 29, tornando-se a maior ganhadora entre os componentes do Índice Hang Seng. As ações listadas em Shenzhen fecharam em alta de 8,35%, seu maior aumento em um dia desde setembro de 2021. Fonte: Dow Jones Newswires.