Bombardeios russos deixam sete mortos na Ucrânia

Sete pessoas morreram em bombardeios russos em quatro regiões da Ucrânia nas últimas horas, informaram as autoridades de Kiev, que enfrentam o avanço das tropas de Moscou.

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um ataque com mísseis na região de Sumi, na fronteira com a Rússia, leste da Ucrânia, nesta quarta-feira, anunciaram as autoridades regionais nas redes sociais.

O governador da região de Donetsk, também na fronteira com a Rússia e que Moscou reivindica como parte de seu território, afirmou que três pessoas morreram em vários ataques na terça-feira.

Vadim Filashkin anunciou que duas pessoas morreram na cidade de Toretsk e outra em um ataque noturno na cidade fronteiriça de Selidove, cenário frequente de bombardeios russos.

Na região de Kherson, sul do país, que também teve a anexação reivindicada pelo Kremlin em 2022, o governador afirmou que a Rússia bombardeou edifícios residenciais e áreas de infraestrutura.

"Uma pessoa morreu na agressão russa", disse o governador Oleksander Prokudin.

Além das seis mortes, também faleceu um funcionário de 40 anos do hipermercado de material de construção de Kharkiv, nordeste do país, que as tropas russas bombardearam no fim de semana. As autoridades anunciaram o óbito nesta quarta-feira e informaram que a vítima faleceu no hospital em que havia sido internada após o ataque.

O balanço do ataque - um dos mais letais dos últimos meses subiu para 19 mortos.

