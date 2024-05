Tabela e datas da restituição do Imposto de Renda: veja calendário completo

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 encerra-se em 31 de maio, salvo para os contribuintes residentes nos municípios gaúchos, em razão da situação de emergência declarada.

O primeiro lote de pagamento da restituição do IRPF acontece no dia 31 de maio, e enviar a declaração antecipadamente constitui um dos requisitos para obter a restituição mais rápida, embora não seja o exclusivo. Confira a ordem de pagamento das restituições do IR e os prazos correspondentes abaixo.

Calendário de restituição

A data de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2024 já foi divulgada pela Receita Federal:

Primeiro lote: 31 de maio

31 de maio Segundo lote: 28 de junho

28 de junho Terceiro lote: 31 de julho

31 de julho Quarto lote : 30 de agosto

: 30 de agosto Quinto e último lote: 30 de setembro.

Quem recebe primeiro a restituição?

Os octogenários serão os primeiros contribuintes a obter a devolução do imposto de renda. Confira a ordem de prioridade para a restituição:

Cidadãos sêniores com 80 anos ou mais.

Contribuintes idosos com 60 anos ou mais

Pessoas com Deficiência e aqueles afetados por enfermidades graves.

Contribuintes cuja principal fonte de renda derive do ensino.

Indivíduos que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram pelo recebimento da restituição via Pix.

Demais contribuintes.

Como receber a restituição por Pix?

A Receita só aceita como chave Pix o CPF. O motivo é simples. A primeira coisa que o programa pergunta ao se iniciar uma declaração é o CPF. Quem digita errado não consegue fazer a declaração. Então, não tem como errar.

Após iniciar ou abrir sua declaração, informe a chave Pix na tela "Início", no quadro "Imposto a Pagar", no campo "Informações bancárias". Nessa área, a opção pela chave Pix só aparece para quem já tem uma chave cadastrada com o CPF.

Se preferir, informe ao final do processo, na hora de entregar a declaração, antes de clicar "Enviar". O último passo é justamente inserir ou confirmar os dados bancários, momento em que pode escolher a opção do Pix.