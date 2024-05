Flamengo atropela Millonarios (3-0) e vai às oitavas em 2º do Grupo E da Liberta

O Flamengo se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2024 ao vencer o último colocado Millonarios, da Colômbia, por 3 a 0, nesta terça-feira (28), no Maracanã, no Rio de Janeiro, no encerramento do Grupo E.

O time comandado pelo técnico Tite, um dos favoritos ao título, venceu o adversário qeu entrou em campo já eliminado graças a uma dobradinha de Pedro (7' e 44') e um gol contra do zagueiro costarriquenho Juan Pablo Vargas (25').

Embora fosse esperado que liderasse seu grupo, o Flamengo se classificou na última rodada na segunda posição, com dez pontos, atrás do líder Bolívar da Bolívia (13), que derrotou o chileno Palestino por 3 a 1 num jogo disputado simultaneamente em La Paz.

O Palestino, terceiro com sete pontos, disputará o play-off das oitavas de final da Copa Sul-Americana, enquanto o Millonarios (3) se despediu das competições internacionais de 2024 sem vitórias.

As oitavas de final serão disputadas em agosto.

--- Ficha técnica:

Copa Libertadores - Grupo E - Sexta rodada

Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Gols:

Flamengo: Pedro (7' e 44'), Juan Pablo Vargas (25' contra)

Cartões amarelos:

Millonarios: Giraldo (78')

Expulsões:

Flamengo: Bruno Henrique (87')

Escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Varela, Léo Ortiz, David Luiz, Ayrton (Matías Viña 41') - Gerson (cap.) (Bruno Henrique 81'), Nicolás De La Cruz (Erick Pulgar 72'), Arrascaeta (Lorran Lucas 81'), Allan, Everton (Luiz Araujo 72') - Pedro. Técnico: Tite.

Millonarios: Álvaro Montero - Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias (Juan Carvajal 61'), Daniel Ruiz (Yuber Quiñónes 61'), Danovis Banguero - Juan Carlos Pereira (Larry Vásquez 72'), David Mackalister Silva (cap.) (Luis Paredes 81'), Daniel Giraldo (Nicolás Arévalo 81') - Emerson Rodríguez. Técnico: Alberto Gamero.

bds-raa/cl/aam

© Agence France-Presse