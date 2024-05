Incêndio atinge loja em bairro afetado pelas enchentes em Porto Alegre

Do UOL, em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de vidros no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. Por volta das 22h15 (horário de Brasília), os bombeiros informaram que as chamas foram controladas.

O que aconteceu

Não há registro de feridos até o momento, informou o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. A loja fica na avenida José Aloísio Filho, na esquina com a rua Ely Leite Urdapilleta.

Loja de vidros automotivos queimou por cerca de duas horas. Segundo os bombeiros, foram necessários 27 agentes e cinco caminhões-tanque para conter o fogo.

Ruas do Humaitá estão alagadas há semanas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça saindo do local.

URGENTE | Incêndio de grandes proporções neste momento no bairro Humaitá, uma das áreas mais críticas de inundação em Porto Alegre pela enchente. Redes sociais pic.twitter.com/Z5l0Volb2i -- MetSul #AjudaRS (@metsul) May 26, 2024

Além do total e absoluto abandono de @SebastiaoMelo ao Humaitá, agora há um incêndio de grandes proporções no bairro que está ainda submerso e às escuras há mais de 25 dias. pic.twitter.com/ouVzNSFvgm -- judz (@nietzsche4speed) May 26, 2024