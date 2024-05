++ Acidente com Pérez interrompe GP de Mônaco ++

ROMA, 26 MAI (ANSA) - O Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 precisou ser interrompido com bandeira vermelha na manhã deste domingo (26), logo após a largada, depois de uma batida no fundo do grid envolvendo o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), Nico Hulkenberg (Haas) e Kevi Magnussen (Haas).

O carro de Péres ficou completamente destruído, restando praticamente apenas a célula de sobrevivência. Os pilotos saíram ilesos.

Imediatamente após a largada, o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi forçado a parar devido a um problema nos pneus, após um toque, na roda traseira esquerda, com Piastri, na tentativa de assumir a vice-liderança da corrida. (ANSA).

